Wiener Modell: Was die EU gegen die Tech-Riesen aus USA plant

Dort denkt man ja seit Monaten darüber nach, wie man auf Trumps Zölle – ob sie nun gerade in Pause sind oder nicht – reagieren könnte. Die wahrscheinlich lukrativste, aber auch riskanteste Möglichkeit, die USA zur Kasse zu bitten, ist über die Tech-Giganten von Google bis Facebook, oder Paypal. Die erwirtschaften auf dem europäischen Markt Milliarden und zahlen dafür Steuern, wenn überhaupt, im einstelligen Prozentbereich . Da aber die USA vor allem diese Dienstleistungen exportieren , wäre da am meisten an Einnahmen für die EU zu holen.

Grund genug für Brüssel, sich das österreichische Modell genauer anzuschauen. Denn dass man eine ähnliche Steuer ins Auge fasst, zumindest für den Fall, dass sich mit Donald Trump kein Kompromiss aushandeln lässt, das hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen inzwischen offiziell gemacht. Im Interview mit der Financial Times spricht sie offen über den Plan, „Gebühren auf Werbeeinnahmen und digitale Serviceleistungen einzuheben“. Bernd Lange, erfahrener Chef des Handelsausschusses im EU-Parlament und eng in die Verhandlungen mit den USA eingebunden, rechnet dabei mit Einnahmen für die EU im zweistelligen Milliardenbereich.

Für die Trump-Regierung wäre das eine offene Herausforderung und wahrscheinlich ein Grund, den Zollkrieg zu eskalieren. Der US-Präsident, der X-Chef Elon Musk ständig an seiner Seite hat, betrachtet jedes Vorgehen gegen die US-Tech-Giganten nicht nur als unfaire Attacke gegen die US-Wirtschaft, sondern auch als Angriff auf die Meinungsfreiheit . Sein engster Berater in diesem Zollkrieg, Peter Navarro, spricht sogar von einer „juristischen Kriegserklärung“ .

Der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Service Act (DSA) regeln den Umgang mit Daten und Algorithmen, vor allem aber den mit Kunden in der digitalen Welt. Dass die Gesetze tatsächlich gebrochen wurden, das halten hochrangige EU-Vertreter inzwischen für erwiesen. Strafen sind daher unausweichlich, voraussichtlich in Milliardenhöhe.

Wann das Urteil tatsächlich gesprochen wird, das ist in Anbetracht des drohenden Handelskriegs auch eine politisch heikle Entscheidung. Man werde die Verfahren bald abschließen, sagt man in Brüssel – und bleibt dabei trotzdem vage: „In Wochen oder in Monaten.“