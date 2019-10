D: Morddrohungen gegen Politiker kurz vor Landtagswahl

Die Thüringer wählen am 27. Oktober einen neuen Landtag. Kurz vor der Landtagswahl in dem ostdeutschen Bundesland sind Morddrohungen gegen Spitzenpolitiker publik geworden.

Am Sonntag gab Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring bekannt, dass bei ihm via E-Mail eine Morddrohung eingegangen sei. "Bis heute Mittag um 12.00 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe“, sagte Mohring in einem Twitter-Video von Sonntag. Und weiter: "Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden." Reker (parteilos) entging 2015 vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin von Köln nur knapp dem Tod, als ihr ein Rechtsradikaler mit einem Messer in den Hals stach.

"Wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggressionen, für Morddrohungen", sagte Mohring. Der CDU-Spitzenkandidat hatte bereits Ende September eine Morddrohung erhalten. Der Absender der Postkarte nahm damals nach CDU-Angaben indirekt Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In dem Drohschreiben hieß es demnach, Mohring sei die Nummer zwei, die demnächst einen "Kopfschuss" erhalte. Der CDU-Politiker Lübcke wurde in der Nacht auf den 2. Juni von einem Rechtsextremisten erschossen.