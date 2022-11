Diebstahl in russischer Oligarchen-Villa in der Toskana

Die italienischen Carabinieri fahnden nach Kriminellen, die in die Villa eines russischen Oligarchen in der renommierten toskanischen Badeortschaft Forte dei Marmi eingebrochen sind. Die Villa gehört Oleg Tinkow. Der 54-Jährige ist für sein Milliardenvermögen, seine Kritik an Putin wegen der Invasion in der Ukraine und seine umfangreichen Investitionen in Italien bekannt. Der Einbruch wurde zu einem Zeitpunkt verübt, als sich Tinkow nicht in Europa aufhielt.

Ersten Schätzungen zufolge wurden Gegenstände im Wert Hunderttausender Euro aus Tresoren entwendet. Die Ermittler vermuten darin das Werk einer Profi-Bande, die mehrere Alarmsysteme ausschalten konnte. Die von Videokameras aufgenommenen Bilder werden derzeit ausgewertet, und die Ermittler hoffen, nützliche Hinweise zu finden.

Putin-Kritiker Tinkow sprach von "wahnsinnigem Krieg"

Tinkow hatte die russische Offensive in der Ukraine scharf kritisiert und sie als "wahnsinnigen Krieg" bezeichnet. Er hatte aus Protest auf die russische Staatsbürgerschaft verzichtet. Den Westen forderte er auf, das "Massaker" zu beenden. Kurz nach Beginn des Krieges war der Unternehmer von britischen Sanktionen betroffen.