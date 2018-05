Die Wutbürger an der Macht

In Italien hat der Niedergang der traditionellen Parteien schon vor 25 Jahren stattgefunden. Ein couragierter Pool aus Staatsanwälten und Richtern hatte im Kampf gegen Mafia und Korruption und illegale Parteienfinanzierung mit der Aktion „Mani Pulite“ (saubere Hände) eine Republik-Krise losgetreten. Gegen mehr als fünftausend Personen wurde ermittelt, mehr als tausend Minister, Parlamentarier, Bürgermeister, Unternehmer, Banker, Anwälte wurden gerichtlich verurteilt. Hauptbetroffen waren die seit 40 Jahren regierende Democrazia Cristiana und ihr Partner, die Sozialisten Bettino Craxis. Beide Parteien lösten sich auf. Wenig später verwandelte sich auch die eurokommunistische KPI in die Partei des Demokratischen Sozialismus.

Um das politische Mitte-Rechts-Vakuum zu füllen, stieg Silvio Berlusconi 1994 in den Ring. Der Immobilien-Tycoon und Medien-Zar begründete seinen Eintritt in die Politik mit der Gefahr einer kommunistischen Machtübernahme. In weniger als einem Jahr stampfte Berlusconi die „Forza Italia“ aus dem Boden. Als Organisationsstruktur diente ihm seine bis in jede Kleinstadt verzweigte Werbeagentur Publitalia. Als Sammelbecken der heimatlos gewordenen Democristiani und Sozialisten, aber auch unzähliger Quereinsteiger und Karrieristen, entpuppte sich „Forza Italia“ bald als Partei, in der nur einer das Sagen hatte: Il Presidente, Silvio Berlusconi.