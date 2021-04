Die Stadt, die niemals schläft, wacht wieder auf

Angesichts der rasanten Impfkampagne in den USA, vor allem in New York, werden auch im einstigen Covid-Epizentrum zunehmend die Beschränkungen gelockert. Fast 40 Prozent der acht Millionen Einwohner sind laut New York State zumindest einmal geimpft, 24 Prozent bereits komplett. Die Spritzen werden teilweise Tag und Nacht aufgezogen, je nach Verfügbarkeit selbst in Baseballstadien. In einer Ambulanz der Northwell Health Gruppe wurde sogar eine Wand durchbrochen, um mehr Stühle für Impfkandidaten aufzustellen und den Sicherheitsabstand zu wahren.

Mittlerweile darf sich jeder ab 16 Jahren einen Termin holen. Das Ziel: Bis Juni sollen fünf Millionen New Yorker in der City komplett geimpft sein. „Der Pikser in den Arm ist eine große Erleichterung,“ sagt Dara. Die Lehrerin aus dem benachbarten Bundesstaat New Jersey ist – wie ihre Kollegin Emily – bereits geimpft und in Manhattan zum Sightseeing unterwegs: „Vor einem halben Jahr konnte man teilweise auf der Straße gehen, weil kaum Autos gefahren sind. Das hat sich jetzt wieder deutlich geändert.“

Die beiden genießen es trotzdem. Denn im kultigen Shopping- und Galerienviertel mit den Gusseisen-Fassaden und Feuerleitern herrscht nach wie vor kein Geschiebe und Gedränge. Auch nicht bei den Designer-Abverkäufen, wo sich vor der Pandemie die Shopping-Fans aus aller Welt die Klinke in die Hand gegeben haben.

Viele Läden stehen noch immer leer. Die Pandemie hat insbesondere hier, wo viele auf Touristen setzen, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Auch bei der Freiheitsstatue gibt es derzeit kein langes Anstellen. Seemöwen kreischen, der lang gezogene Ton der Schiffssirenen klingt durch den Hafen. Alle 30 Minuten legt eine Fähre vom Battery Park am Südzipfel Manhattans ab, wenn auch halb leer.