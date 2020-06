Separatisten feiern, aber nicht alle jubeln mit

Sie wandelt zwischen Gedenktafeln, jungen Männern in Schutzwesten und jungen Frauen in Bühnenkostümen. Ein alter Mann in Uniform grüßt sie, ein alter Bekannter; eine junge Frau drückt ihr eine rote Nelke in die Hand und sagt: „Danke“. Lena quält sich ein Lächeln ab und sagt auch: „Danke.“ Auf Russisch. Auf den Stiegen vor dem Siegesdenkmal in Donezk singt eine korpulente Dame mit ausladenden Gesten. Lena steht, schaut, blickt um sich, ein Bündel geschenkter Blumen in der Hand, die schon die Köpfe hängen lassen. Und sie sagt: „Wissen sie, ich bin ein ukrainisches Mädchen.“ Sie hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, eine Uniform an und an sich, so die Tradition, ist das ihr Tag. Sie ist stolz auf die Dinge, zu denen sie ihren Beitrag geleistet hat. Nebenan steht eine Gruppe uniformierter Männer mit Fahnen der selbst erklärten Volksrepublik Donezk. Heute aber flüstert Lena, wenn sie auf Ukrainisch sagt: „Diesmal ist es kein schöner Tag.“



Der neunte Mai, das ist der Feiertag der Veteranen, an dem dem Ende des Krieges gedacht wird. Aber hier, in Donezk, ist es ein neuer Krieg der heraufdämmert, in dem man sich befindet, oder der bevorstehen könnte – je nach Sichtweise. Lena hat keine Meinung dazu. Sie sagt nur: „Es gefällt mir nicht,was da so passiert.“ Sie rückt ihre Blumen zurecht, legt, sie auf den Arm und geht.