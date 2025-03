Die Musikerinnen, die in Auschwitz um ihr Leben spielten

Asche fiel wie heißer Nieselregen, erinnert sich Irene Zisblatt. Im Herbst 1944, als sie 13 Jahre alt und ein halbes Jahr im Konzentrationslager Auschwitz war. Nach der Arbeit wurden sie zu den Krematorien befohlen. Am Bahnsteig lachten die Männer in SS-Uniformen. Und dann begann die Musik zu spielen. „Es war eine andere Art, uns zu töten.“

„Das war keine schöne Musik“, stellt die britische Historikerin Anne Sebba klar. „Es war Perversion.“ Ein grotesker Teil des Holocausts, den sie in ihrem Buch „The Women’s Orchestra of Ausschwitz“ (Weidenfeld und Nicholson Verlag) neu beleuchtet.

In der dünnen Akte fand Anne Sebba just einen Eintrag vom 24. Mai 1945. Er hatte festgehalten, dass die lichtdurchfluteten Hütten des Konzentrationslagers zerstört wurden. Am selben Tag gaben Lily Mathé und Eva Steiner noch ein Konzert für das rote Kreuz. „Ich werde es nie wissen, aber es scheint möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass mein Vater an dem Konzert teilnahm.“

Grenzenlose Schwesternschaft

Aber, harkt sie an dieser Stelle ein: „Das ist weder ein Buch über meinen Vater noch über mich.“ Es sei vielmehr ein Buch über die rund 40 Frauen aus elf Nationen, verschiedenen Religionen und Kulturkreisen, die in einer Zeit, in der Zusammenhalt bestraft wurde, einander beistanden; eine Geschichte über Schwesternschaft und über den größten Akt des Widerstands, den man in der Zeit leisten konnte: das Überleben.