„Es war Zeit, den Hass loszulassen“

Erst 30 Jahre später wird sie das erste Mal über die Erlebnisse sprechen, ihre Erfahrungen teilen und fortan daran mitzuwirken, dass sich diese Zeit nie mehr wiederholt. Und so hat Eva Schloss mit ihrer Staatsbürgerschaft auch das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht bekommen.

In Vorträgen, Theaterstücken und Büchern erzählt sie ihre Geschichte, die keiner erleben sollte: Sich mit zehn Personen ein Bett teilen zu müssen; eine Scheibe Brot und eine Tasse Ersatzkaffee am Tag zu erhalten; geschlagen zu werden, wenn man sich nicht auf die dreckige Toilette setzen möchte; stundenlang bei sengender Hitze einen Hocker über den Kopf halten zu müssen, weil man vom verunreinigten Wasser Durchfall bekommen hat; Ratten verscheuchen, die einem im Schlaf in blutige Zehen beißen. Es sind Wunder, die ihr das Leben gerettet haben, sagt sie. Etwa: Dass ihre Mutter sie beim Aussteigen in Auschwitz gezwungen hat, den Mantel und den großen Filzhut aufzusetzen. Obwohl es so heiß war. Doch unter dem Hut wurde ihre Jugend offenbar nicht erkannt. Sie darf in die Kolonne mit den Erwachsenen. Die Gruppe mit den Kindern und Schwachen, wissen sie heute, wurde direkt ins Gas geschickt.

Noch ein Wunder: Dass es ihrem Vater gelingt, zu ihr zu kommen. In diesen harten Tagen fast am Ende des Krieges, als sie glaubt, dass ihre Mutter nicht mehr am Leben ist. Und er ihr zureden kann: „Halte durch, Evertje.“ Es war die Liebe, die sie ihr Leben lang durch ihre Familie erfahren hat, die ihr auch das Leben gerettet hat. Und: Dass sie am Ende zu schwach sind, mit den Nazis das Lager zu verlassen. Und dann von den Russen gerettet werden. Ihr Vater und ihr Bruder hatten dieses Glück nicht.