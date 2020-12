Die Modemetropole Mailand sucht ihre Zukunft

„Wer weiß, wann es wieder eine gewisse Normalität geben wird?“, fragen sich die Menschen. Genau diese Frage stellen sich auch die Geschäftsleute der Mode- und Shopping-Metropole.

Normalerweise herrscht zu dieser Jahreszeit am Corso Vittorio Emanuele, der Straße, die zum Dom führt, und auch in der Galleria großes Gedränge. Auch viele Shopper aus Österreich sind sonst hier zu finden. Dieses Jahr ist keine Spur davon.

Wie viele Geschäfte werden die Pandemie überleben? „Noch schwer zu sagen“, antwortet Diletta Giorgolo Spinola, Immobilien-Verkaufschef bei Sotheby’s. Es komme auf die Lage an: „Die Luxus-Boutiquen in der Via Montenapoleone haben nichts zu befürchten. Ihre Kundschaft legt viel Wert auf das Service rund um das Einkaufen. Die steigen nicht auf Online-Shopping bei ausländischen Anbietern um.“