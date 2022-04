Die größten Helfer der Ukraine sind die USA

Im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftsleistung aber erwies sich ein ganz kleines Land als großer Geber: Estland. Der baltische Staat ließ 0,78 Prozent seines BIPs als Unterstützung an die Ukraine überweisen. In Polen waren dies 0,17 Prozent, in den USA 0,04 und in Deutschland 0,01 %.

Bei den Militärunterstützungen waren nicht immer alle Angaben verfügbar, hält das IfW in seinem Ukraine Support Tracker fest.