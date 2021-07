Die alten und die neuen Freunde Israels

Terminkollision, oder doch diplomatischer Gleichklang? Es war am vergangenen Freitag, als in Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz und in Abu Dhabi Kronprinz Mohammed bin Zayed zum Telefon griffen und sich zur selben Nummer durchstellen ließen: Jener von Israelis neuem Premierminister Naftali Bennett. Der Ultrarechte war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zehn Tage im Amt, und es galt, die Beziehungen nach Jerusalem neu auszuloten. Schließlich waren die in Wien wie auch in den Arabischen Emiraten zuletzt ausgesprochen gut. Mit Israels Ex-Langzeit-Regierungschef Benjamin Netanjahu unterhält Kurz schon seit seiner Zeit als Außenminister ausgesprochen engen Kontakt. Eine „Bromance“ – also eine Art echte Männerfreundschaft – nannte es die renommierte Tageszeitung Jerusalem Post.

Der Kronprinz wiederum hatte mit Netanjahu die Aussöhnung mit dem alten Erzfeind Israel eingeleitet. Erst vor zwei Tagen hat Israels Außenminister Yair Lapid die Botschaft seines Landes in Abu Dhabi offiziell eröffnet. Deren Botschaft in Tel Aviv ist schon eine Woche in Betrieb.