Algerischer Judoka will bei Olympia nicht gegen Israeli kämpfen

So entpolitisiert das Internationale Olympische Komitee seine Spiele auch immer verkaufen will, so regelmäßig wird den Herrschaften vor Augen geführt, dass die Realität eben doch eine andere ist. Der neueste Fall betrifft Judo, aber es ist beileibe nicht das erste Mal.

Fethi Nourine hätte eigentlich am kommenden Montag in der Klasse bis 73 Kilo für Algerien auf die Matte steigen sollen, in der ersten Runde gegen den Sudanesen Mohamed Abdalrasool – doch daraus wird nichts. Weil es im Falle eines Sieges in der zweiten Runde gegen den Israeli Tohar Butbul gegangen wäre, verzichtet Nourine gleich ganz auf ein Antreten.

„Wir haben hart gearbeitet, um uns für Olympia zu qualifizieren, aber die palästinensische Sache ist ist größer als das“, erklärte der 30-Jährige im algerischen Fernsehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Nourine auf diese seine Art protestiert – schon bei der WM 2019 hätte er in der zweiten Runde einen Gegner aus Israel gehabt. Schon damals wäre es Tohar Butbul gewesen, und schon damals wurde in Tokio gekämpft. „Wir sind nicht glücklich mit der Auslosung. Aber es ist die richtige Entscheidung“, befand auch Nourines Trainer Amar Ben Yaklif.