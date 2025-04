Studie: Bedingungsloses Grundeinkommen macht glücklicher

Martina Pelz, junge Akademikerin, war eine der Testpersonen. Jahrelang hatte sie sich von Projekt zu Projekt an der Uni gekämpft, eine Anstellung war nicht in Sicht. Mit dem Grundeinkommen als Sicherheit, schildert sie, habe sie sich Zeit genommen und gewagt, ein kurzfristiges Projekt auszuschlagen und stattdessen in aller Ruhe ein Fixanstellung zu suchen. Mit Erfolg.

Wie wurde das Geld verwendet? Mehr als ein Drittel der Zahlungen wurden gespart, etwa die Hälfte in Konsum investiert. Ein weiterer Teil wurde für Freunde und Familie oder Spenden ausgegeben. Weiteres Plus des bedingungslosen Grundeinkommens, wie es die Langzeitstudie besagt: Weil Druck und Stress gesunken sind, haben fast alle Teilnehmer mehr Zeit pro Woche mit Freunden und Familie verbracht.

Ähnliche Versuche wie nun in Deutschland gab es bereits in Finnland: Die Regierung zahlte von 2017 bis 2018 jeden Monat probeweise 560 Euro an 2.000 zufällig ausgewählte Langzeitarbeitslose aus – bedingungslos. Die Bilanz: Den Menschen ging es am Ende des Experiments meist besser. Das sichere Einkommen wirkte sich positiv auf deren Psyche aus.

Doch eine erhoffte Wirkung war ausgeblieben: Am Ende der Testphase waren nicht alle Arbeitslosen plötzlich wieder in Arbeit. Das Experiment wurde nicht fortgeführt, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens war damit vom Tisch.