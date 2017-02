Der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke ist zwar nicht Mitglied des 13-köpfigen Bundesvorstandes, aber er hat dort mächtige Unterstützer - und sie alle sind keine Freunde der aktuellen Parteichefin Frauke Petry: Sowohl deren Co-Chef, der Wirtschaftsprofessor Jörg Meuthen aus Baden-Württemberg, als auch der einflussreiche Grandseigneur der Partei, Ex-CDU-Mandatar Alexander Gauland, sind mittlerweile der Seite Höckes zuzurechnen. Ebenso dazugehören André Poggenburg, der Landeschef von Sachsen-Anhalt, der seine Partei bei der letzten Landtagswahl mit 24,2 Prozent auf Platz zwei führte, als auch Niedersachsens Landesvorsitzender Armin-Paul Hampel.

Höcke schart seit Beginn der Partei Anhänger von ganz rechtsaußen um sich - schon unter Parteichef Bernd Lucke, der 2015 von Frauke Petry unsanft gestürzt worden war und danach aus der Partei austrat, galt Höcke als Enfant terrible. Petry ließ ihn allerdings lange unerwidert gewähren, weil er Wähler anzog, die sich bisher in keiner Partei wiederfanden. Trat er anfangs im TV demonstrativ mit Deutschland-Fahne auf, so steigerte sich der ehemalige Sport- und Geschichte-Lehrer - er ist als Abgeordneter außer Dienst, die Behörden sehen eine mögliche Rückkehr aber als "fraglich" an - in seinen wöchentlichen Auftritten in Erfurt immer weiter: Er demonstrierte offen Nähe zu Pegida und zu den Identitären, sorgte bei seinen Reden mit Sätzen wie "Deutschland in seiner jetzigen Form soll abgeschafft werden" oder "Ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat“ für Eklats

"Total besiegtes Volk"

Den Anlass zum jetzigen Parteiausschlussverfahren gab seine "Dresdner Rede", bei der er im Jänner sagte, die Deutschen" seien "das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat" - er meinte damit das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Er sprach zudem von einem "total besiegten Volk", von der "nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung" und der "dämlichen Bewältigungspolitik": "Die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß’ Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als erinnerungspolitische Wende um 180 Grad!" (Die Rede im Transkript können Sie hier nachlesen).

Außerhalb der Partei zählt vor allem Götz Kubitschek zu Höckes Einflüsterern - der geistige Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland ist ein Duz-Freund Höckes. Ex-Chef Bernd Lucke hatte vor ihm eindringlich gewarnt, da er "bei Pegida und bei Legida im schwarzen Hemd und offener brauner Uniformjacke aufgetreten" sei, was als eindeutige Anspielung auf die Nazi-Diktatur zu verstehen gewesen sei. Kubitschek war zuletzt auch in Österreich zu Gast - er war im Herbst beim Rechtsextremen-Kongress in Linz dabei, wo auch FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl sprach.