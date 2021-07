Pegida vor Spaltung: Oertel gründet neuen Verein

Auch ein Name soll bereits feststehen – das „Abendland“ und die gefürchtete „Islamisierung“ finden darin keinen Platz mehr: Wie die Sächsische Zeitung berichtet, ist als Name die Bezeichnung „Bewegung für direkte Demokratie in Europa“ im Gespräch. Laut Lincke sollen die neuen Positionen noch vor dem 9. Februar vorgestellt werden - für den Tag hat das übriggebliebene Pegida-Bündnis auf seiner Facebook-Seite wieder eine Kundgebung in Dresden angekündigt, nachdem die Kundgebung für den kommenden Montag abgesagt worden war.

Sprecherin Oertel hatte am Mittwoch nur eine Woche nach dem Rücktritt des Pegida-Mitbegründers Lutz Bachmann ihr Amt niedergelegt - er war bekanntlich über rassistische Postings und ein Hitler-Foto gestolpert. Mit ihr zogen sich weitere Mitglieder aus dem Orgateam zurück - darunter auch Lincke. Wer die Rest-Pegida nun führt, ist offen: Nach einer Mitteilung des Organisationskomitees soll "in den nächsten Tagen" ein neuer Vorstand in einer Sondersitzung gewählt werden.

Welche Gründe Ortel zum Rückzug bewogen haben, ist indessen noch immer nicht ganz klar. Anlass der Führungskrise ist nach Worten von Vereinsvize Rene Jahn vor allem, dass Bachmann im "Orga-Team" verbleiben wolle. Bachmann selbst erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, Oertel sei zurückgetreten, weil sie aus Antifa-Kreisen massiv bedroht worden sei. Weder Oertel noch er stünden künftig für Vorstandsposten zur Verfügung. Neben dem 42-Jährigen war bisher nur Oertel öffentlich in Erscheinung getreten. Ob Bachmann im neuen Bündnis mitwirkt, ist auch offen.