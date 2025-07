Pension erst ab 70? Auch Deutsche sollen laut Regierung mehr arbeiten

Mit einem höheren Antrittsalter wird es in beiden Ländern schon allein aufgrund der aktuellen Regierungskoalitionen, in denen jeweils auch die Sozialdemokraten vertreten sind, in nächster Zeit schwierig. Die Rede ist hierbei oft vom „Arbeiten bis 70“, wie es etwa der Präsident der ÖVP-nahen Industriellenvereinigung, Georg Knill, fordert. Reiche hat diese Idee ebenfalls erwähnt.

Nicht in den Koalitionsverträgen

Insgesamt haben neun OECD-Länder ihr Pensionsantrittsalter mittlerweile direkt an die Lebenserwartung geknüpft. Sie bewegen sich damit – wenn es auch noch Jahrzehnte dauert – tatsächlich auf die 70 Jahre zu. Stand jetzt würde Dänemark dieses Alter als Erstes erreichen, 2040. Das würde laut Pensionsexperte Andrew Reilly von der OECD zwar die finanziellen Belastungen für das Pensionssystem reduzieren. Es könne aber dann zu anderen Problemen, die wiederum staatliches Geld erfordern könnten, führen: „Nicht jeder, der fast 70 Jahre alt ist, ist körperlich in der Lage zu arbeiten.“ Menschen würden mit steigendem Alter etwa vergesslicher. Dazu kommt, dass Firmen auch tatsächlich in größerem Stile Ältere einstellen müssten.

Weder in Österreich noch in Deutschland steht die Pension ab 70 in den Koalitionsverträgen. Es dürfte auch bei den Nachbarn eher in Richtung von steuerlichen Begünstigungen gehen – für jene Menschen, die auch im Ruhestand noch weiterarbeiten. Die SPD plädiert zudem dafür, noch stärker auf den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland zu setzen.

Deutschland erhöht schon auf 67 Jahre

Der Status Quo ist aber unterschiedlich: Während das Pensionsantrittsalter in Österreich bei den Männern bei 65 Jahren liegt und bei den Frauen aktuell schrittweise bis 2033 auf das gleiche Alter herangehoben wird, geht es in Deutschland bereits bis 2031 für alle in Richtung der 67 Jahre. Schon jetzt liegt das tatsächliche Pensionsalter in beiden Ländern deutlich unter dem gesetzlichen. Deutschland altert etwas schneller als Österreich.

Die SPD kritisiert Reiches Vorstoß ähnlich scharf wie die SPÖ jenen von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zur laufenden „Teilzeit-Debatte“. Laut ihm arbeiten zu viele Österreicher Teilzeit, weil Vollzeit sich nicht mehr auszahle bzw. gesunde Menschen ohne Betreuungspflichten nicht mehr genug arbeiten wollen würden. Sowohl Österreich als auch Deutschland zählen in Europa tatsächlich zu den „Teilzeit-Spitzenreitern“.