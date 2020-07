Deutschland: Merkel bei Söder oder die Königin beim Kronprinzen

Während Söder mit Merkel werbewirksame Fotos produziert, nimmt einer der möglichen Konkurrenten ums Kanzleramt, Armin Laschet, offizielle Termine in Paris wahr. Dafür hat der NRW-Ministerpräsident extra seinen Urlaub am Bodensee unterbrochen. Am Dienstag nimmt Laschet zusammen mit

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, seinem Teampartner im Ringen um den CDU-Vorsitz, auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron an einer Feier zum Nationalfeiertag in Paris teil.

Die Laschet-Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz und der wohl chancenlose Außenpolitiker Norbert Röttgen, können da derweil nicht mithalten - mit öffentlichen Auftritten müssen sie sich wegen der Corona-Pandemie zurückhalten.



Und was ist mit Besuchen der Kanzlerin in anderen Kabinetten, also etwa bei Laschet in Düsseldorf? Auf Nachfrage sagt sie, dass sie auch die Einladungen anderer Ministerpräsidenten annehmen werde. Ob es schon eine Einladung von Laschet gibt ist, bleibt offen.



So sehr Söder mit dem Thema jongliert, auch für ihn gibt es Grenzen. Als ihn am Morgen jubelnde Besucher um ein Autogramm auf einem Schild mit der Aufschrift „Markus Söder Kanzlerkanditat? Ja“ bitten, winkt er ab: „Das gibt nur Ärger“, ruft er. Ein klares Nein klingt anders.