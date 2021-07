Deutschland legt sich mit Erdogan an: "Türkei ist Plattform für Islamisten"

Dass die Türkei islamistische Gruppen unterstützt, schwirrt als Vorwurf schon länger umher – nur so deutlich ausgesprochen wurde das bisher nie. Das brisante Papier bringt deshalb auch die Regierung in Berlin in Bedrängnis. Die Herausgabe dürfte nicht mit Kanzleramt und Auswärtigem Amt akkordiert gewesen sein.

Dazu kommt ein anderes Vorhaben, das in Ankara auf ebenso wenig Gegenliebe stoßen wird. Einige Bundesländer planen, die Kooperationen mit dem Islamverband DITIB, über den der islamische Religionsunterricht läuft, zu kappen – damit soll Erdogans "Sprachrohr" in deutschen Schulen verstummen. Problematisch sei, dass der Verband der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstehe und aus Ankara finanziert werde, so das Argument. "Wir wollen nicht, dass Herr Erdogan bei uns den Schulunterricht mitbestimmt", so die CDU-Vize Julia Klöckner – man fürchtet politische Propaganda im Klassenzimmer. Diese Vorwürfe weist DITIB konsequent zurück, weiterer diplomatischen Dissens mit Ankara ist vorprogrammiert.

Unter Zugzwang bringt das vor allem Angela Merkel, die wegen ihres moderaten Kurses wegen des Flüchtlingsdeals ohnehin unter schwindender Popularität leidet. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht etwa forderte umgehend, die "Kumpanei mit dem Terrorpaten Erdogan" zu beenden. Von Merkel selbst kam dazu bisher keine Stellungnahme – heute, Mittwoch, wird sie den Fragen aber kaum entgehen können: Dann steht die erste Kabinettssitzung nach ihrem Urlaub an.