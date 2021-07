Angela Alternativlos: Die schafft das

Worauf der Befund gründet? Auf dem, was Merkel am besten kann – sich anpassen. Sie ist und bleibt ein politisches Chamäleon; kaum ein Politiker hat so viel Zeit damit verbracht, sein Tun in Umfragen spiegeln zu lassen wie sie. Auch in der Flüchtlingskrise ist das nicht anders. Im Juli, als bereits massenhaft Flüchtlinge in Deutschland ankamen, war das Thema für sie nicht prioritär – da galt sie ob ihrer Griechen-Politik als "Zuchtmeisterin Europas". Erst nachdem sich durch den PR-Bauchfleck beim Flüchtlingsmädchen Reem ihr Ruf noch verschlimmert hatte, wandelte sie ihr Image: Aus dem Satz "Das können wir auch nicht schaffen", mit dem sie der 14-Jährigen ihre mögliche Abschiebung erklärte, wurde eineinhalb Monate später ihr "Wir schaffen das".

Freilich, diese Kehrtwende mag ihren Grund auch in den Bildern aus Ungarn haben, die Merkel wirklich berührt haben sollen. Dass sie die vergleichbaren Bilder aus Idomeni jetzt aber nicht so mitnehmen, hat aber vermutlich weniger emotionale Gründe: Den Gestrandeten in Idomeni sagt sie lapidar, dass es ja "Übernachtungsmöglichkeiten in Griechenland" gebe – ein bemerkenswerter Stilwechsel. Merkel nähert sich in kleinen Schritten wieder dem an, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Schon lange spricht sie nicht mehr vom "schaffen"; dafür hört man "illegale Migranten" öfter.