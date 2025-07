Wie der rechte Kulturkampf in die deutsche Koalition einzog

Getrieben von der AfD

Die Antwort auf die Frage ist komplexer als der Sachverhalt an sich. Anfang der Woche sah alles normal aus: Die beiden Fraktionschefs sicherten sich öffentlich gegenseitig Unterstützung zu, man wähle die Kandidaten der jeweils anderen Partei natürlich, wie man es im Bundestag gewohnt ist, hieß es. Doch während die SPD nichts an ihrer Haltung änderte, lief bei der Union alles aus dem Ruder: Dort meldeten Abgeordnete Zweifel an einer SPD-Kandidatin an, der Uni-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf. Sie sei, so hieß es plötzlich, eine „ultralinke Radikale“.

Angeheizt hatte den Vorwurf die AfD, die im Netz wie auch im Bundestag eine Kampagne gegen Brosius-Gersdorf gestartet hatte. Die Juristin sei nicht nur Impfpflicht-Hardlinerin, sondern auch „radikale Abtreibungsbefürworterin“, wolle Abbrüche bis kurz vor der Entbindung erlauben, wurde getrommelt. Das Thema ist hochsensibel und klickträchtig – darum sprangen reichweitenstarke rechte Seiten wie Nius darauf auf, das Portal von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt.

Das sorgte für zunehmend Verunsicherung in der Union. Im Laufe der Woche sprangen immer mehr Angeordnete ab, am Freitagvormittag zog Unions-Fraktionschef Jens Spahn dann gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz die Notbremse: Die Richterwahl wurde von der Tagesordnung gestrichen.

Allein: Begründet hat Spahn das nicht inhaltlich, sondern er streute das Gerücht, die Juristin habe ihre Dissertation plagiiert. Das, so ließ er auf den Fluren des Bundestags erzählen, habe der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber eruiert.