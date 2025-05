Durchgefallen: Diesen Makel wird Friedrich Merz nicht mehr los

Was ist ein Start, der gleich schief geht und das Parlament, nein, vielmehr das ganze Land in Schockstarre versetzt? Genau, das ist kein Start, sondern ein Debakel, das mit Fug und Recht das Adjektiv „historisch“ verdient: Nie zuvor ist in der Bundesrepublik Deutschland ein Kanzler bei der ersten Wahlrunde im Bundestag durchgefallen.

Sechs Abgeordnetenstimmen auf die erforderlichen 316 haben Friedrich Merz dafür gefehlt, endlich sein lang ersehntes, mit Mühen erkämpftes Amt als deutscher Regierungschef anzutreten. Auch wenn man mit allergrößter Sicherheit davon ausgehen kann, dass es der 69-jährige Christdemokrat in einer der folgenden Wahlgänge – wahrscheinlich bereits am Mittwoch – doch noch zum Kanzler schaffen sollte, wird Merz diesen Makel nie mehr loswerden: