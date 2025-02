Schlechte Nachrichten für CDU-Chef Merz: Wohl keine Mehrheit ohne Grüne

Nun, nach der jüngsten Wählerumfrage, könnte es so kommen, dass sich realpolitisch gar kein anderes Bündnis ausgeht, als eines mit den „Ökos“ und die so genannte „Kenia-Koalition“ (nach den Landesfarben des afrikanischen Landes schwarz-rot-grün) alternativlos wird.

„Da bin ich ganz felsenfest klar.“ Das sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Ende des Vorjahres – und untermauerte seine Absage an eine etwaige Koalition seiner Union mit den Grünen auf Bundesebene nach der Wahl am 23. Februar.

Der Hauptgrund: Die SPD mit Kanzler Olaf Scholz ist laut dieser Erhebung (im Auftrag der Bild-Zeitung) mittlerweile in der Wählergunst so weit abgesackt (15,5 Prozent), dass CDU/CSU mit den Sozialdemokraten im Bundestag rechnerisch keine Mandatsmehrheit erzielen können. Man braucht also einen weiteren Partner.

Dass CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, der mit der Union konstant bei 30 Prozent Zustimmung liegt, die Linke oder die stets rebellische Sahra Wagenknecht mit ihrem gleichnamigen Bündnis ins Boot holt, ist geradezu ausgeschlossen. Mit der in Teilen rechtsextremen AfD will Merz ebenso wenig.