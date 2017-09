Foto: REUTERS/AXEL SCHMIDT

Martin Schulz macht in den vergangenen Tagen das, was er in den letzten Monaten hätte tun sollen: Er poltert, greift an, zeigt sich entschlossen und trifft Entscheidungen. Nur, dass diese nicht inhaltlicher Natur sind, sondern personeller. Und weniger mit Erneuerung und der Frage, wie holen wir die Wähler zurück, zu tun haben, sondern mit Macht.

Dass er die amtierende Arbeitsministerin Andrea Nahles im Alleingang zur Anführerin der Opposition vorschlug, stieß vielen in der SPD sauer auf. Zudem gilt Nahles auch nicht als echte Erneuerung. Zwar schätzt man die 47-Jährige als gute Sachpolitikerin – sie rang der Union den gesetzlichen Mindestlohn ab, brachte die abschlagsfreie Rente ab 63 auf den Markt –, aber sie gilt in der Partei auch als zu offensiv und als "Königsmörderin". 2005 stellte sie sich gegen Franz Müntefering, als dieser seinen Generalsekretär durchsetzen wollte.

Dass Nahles, die in der Partei dem linken Flügel zugeordnet wird, nun eine herausragende Rolle hat, passt den Parteikonservativen gar nicht. Es kursiert ein Rundmail, wonach manche ihre angesetzte Wahl am Mittwoch verzögern wollen. Wer ebenfalls ein Problem mit Nahles hat: Außenminister Sigmar Gabriel, der mit ihr immer wieder konkurrierte.

Retourkutsche

Und das erklärt für manche auch, warum Schulz sie vorschlug. Immerhin gehört er ebenfalls dem konservativen Flügel an, und am Montag fielen ihm wenige gute Gründe für Nahles Wahl ein, außer, dass sie jung sei.

Dass sie am Wahlabend in der ersten Reihe neben Schulz stand und Gabriel in den Reihen dahinter, sprach Bände. Er ist bei vielen Genossen unten durch. "Wo steckt Gabriel?", titelten seit Sonntag mehrere deutsche Medien. Er scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein. Während er sich in Wahlkampfzeiten als Außenminister profilierte und Schulz die Show stahl, ist er nun ruhig. Kein Wort zu den 470.000 Wählern, die sie an die AfD verloren haben, keine Idee, wie man sich wieder in den Kommunen im Osten positionieren kann.

Darüber herrscht Ärger. Noch am Wahlsonntag beschwerte sich eine Genossin, dass er keine Verantwortung übernehme, immerhin sei es auch seine Schuld, dass die SPD den Wahlkampf verloren habe. Gabriel, der seit 2013 Vizekanzler war, sei auch Teil des Problems, dass die SPD zu lange ihre Wähler vernachlässigt habe, meinen Beobachter. Und als er sich im Jänner entschloss, doch nicht als Kanzlerkandidat zu kandidieren und den Parteivorsitz abgab, fehlte es an inhaltlicher Vorarbeit.

Schulz war auch nicht der erste, den er als Kanzlerkandidat vorschob. 2009 war es Frank Walter Steinmeier, 2013 Peer Steinbrück und jetzt eben Martin Schulz. Alle fuhren Niederlagen ein.

Ob Nahles’ Nominierung ein Versuch ist, Gabriels Macht zu schwächen? Vielleicht. In der Partei will man verhindern, dass er in wichtige Ämter zurückkehrt, berichtet der Tagesspiegel. Dabei hätte auch Schulz mit dem Fraktionsvorsitz geliebäugelt, was er am Montag vor der Presse vehement bestritt. Doch nach dem Wahldebakel blieb ihm nur eine Möglichkeit: der SPD-Vorsitz. Wie er diesen am Parteitag im Dezember noch verteidigen will, wird sich zeigen.