Deutscher Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne

Die Corona-Pandemie hat nun auch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erfasst. Steinmeier begab sich am Samstag in Quarantäne, bestätigte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin. Zuvor wurde ein Personenschützer des deutschen Staatsoberhauptes positiv auf das Coronavirus getestet.

Bei dem Mann aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handle es sich um eine Kontaktperson ersten Grades. Steinmeier habe sich nun selbst einem Corona-Test unterzogen, das erste Ergebnis liege aber noch nicht vor, sagte die Sprecherin am Samstagnachmittag.

Steinmeier wollte an diesem Sonntag zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse eigentlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche verleihen.