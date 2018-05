Deutscher Asyl-Skandal weitet sich aus

Am Freitag wurde bekannt, dass es auch in Bingen in Rheinland-Pfalz ungewöhnlich hohe Anerkennungsquoten gab. Dort meldete ein Mitarbeiter die fragwürdige Praxis – und nichts passierte. Dem Spiegel liegen interne Papiere vor: Der Mitarbeiter beklagte sich zunächst beim Personalrat des BAMF. Seine Vorgesetzten verlangten, dass sämtliche Alt-Verfahren in der Außenstelle bis Ende des Monats abgearbeitet werden, schrieb er im Mai 2017. „Mehrfach“ seien er und seine Kollegen aufgefordert worden, den Antragstellern im Zweifel einfach einen „besseren Schutz“ zu geben, um Zeit zu sparen. „Ich halte dies für gesetzeswidrige Vorgaben“, empörte sich der Mitarbeiter.

Erst, als der Mann anhand einer Liste nachwies, dass in Bingen etwa 90 Prozent der afghanischen Asylwerber Schutz gewährt wurde, obwohl die Quote bundesweit bei 45 Prozent lag, veranlasste das BAMF eine Überprüfung, die aber noch andauert.

Wie chaotisch es in den Dienststellen des BAMF zugeht, konnten Fernsehzuschauer am Mittwoch bei Markus Lanz verfolgen. Dort berichtete der Undercover-Journalist der Bild-Zeitung, Abdullah Khan, wie er im Februar 2016 als Sachbearbeiter beim BAMF in Berlin eingestellt wurde und dort vier Monate gearbeitet hat.