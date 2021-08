Deutsche Wahlumfrage: SPD holt auf, Union rutscht um drei Punkte ab

Für den Kanzlerkandidaten der CDU/CSU, Armin Laschet, wird die Lage langsam beunruhigend. Laut neuerster Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl hat die Union erneut an Zustimmung verloren, während die SPD dazugewinnt und nun knapp hinter den Grünen liegt.

In dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU/CSU demnach auf 23 Prozent, das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.Die Grünen bleiben bei 20 Prozent. Dahinter liegt die SPD mit 19 Prozent, die drei Punkte zulegt.