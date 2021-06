Debatte in Deutschland über die tatsächliche Zahl der freien Intensivbetten

In einer Notsituation wie der Coronavirus-Pandemie muss oft schnell gehandelt werden. Das wissen auch die Beamten beim deutschen Bundesrechnungshof und betonen das auch in ihrem aktuellen Bericht. Dennoch sind sie bei ihren Recherchen offenbar auf einen Missstand aufmerksam geworden, den sie nicht unbeleuchtet lassen wollten: Es könnte sein, dass einige deutsche Krankenhäuser im Vorjahr bewusst weniger freie Intensivbetten an die Behörden gemeldet haben, als sie tatsächlich hatten.

Entsprechend mehr Förderungen aus der Staatskassa sollen diese Kliniken dann erhalten haben – so suggeriert es zumindest ein Bericht der deutschen Bild-Zeitung.

Wie das Boulevard-Blatt weiter folgert, soll zudem die Bundesregierung „seit Monaten“ über die „Manipulation“ Bescheid gewusst haben. Die Regierung soll infolge mit dem „Kollaps der Intensivstationen“ „Panik verbreitet“ haben, „um Lockdowns durchzusetzen".

Was ist an den Vorwürfen dran?