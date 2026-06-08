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Ausland

Europas Superjet gescheitert: Merz und Macron stoppen gemeinsames Kampfjet-Projekt FCAS

Die gemeinsamen Kampfjets FCAS hätten den Eurofighter abgelöst.
08.06.2026, 16:53

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MONTENEGRO-EU-BALKAN-SUMMIT

Nach jahrelangen Vorbereitungen ist das milliardenschwere FCAS-Rüstungsprojekt eines deutsch-französischen Kampfjets gescheitert. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron seien zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass die Unternehmen Dassault und Airbus beim Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges nicht zusammenfinden, hieß es am Montag aus deutschen Regierungskreisen.

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