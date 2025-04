Der Wunderarchitekt: Antoni Gaudí steht vor der Seligsprechung

Trotz des ständigen Baulärms und der Kräne, die die Türme der Kirche überragen, zieht sie jährlich mehr Besucher an als jede andere Touristenattraktion Spaniens.

In Barcelona wird er schon jetzt verehrt wie ein Heiliger. Von den einzigartig geschwungenen Wohngebäuden auf der Prachtstraße Passeig de Gracia bis zum Park Güell tragen die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt allesamt die Handschrift Antoni Gaudís.

Die Passionsfassade der Sagrada Familia in Barcelona.

Am Dienstag verlieh Papst Franziskus Gaudí den Rang eines „ehrwürdigen Diener Gottes“ – ein entscheidendes Kriterium für eine künftige Seligsprechung. Für die wäre später die Anerkennung eines Wunders nötig.

Etliche Male passte Gaudí die Pläne für die Kirche an das neue Budget an, bis er sich schließlich vollends dem Projekt und seinem Glauben verschrieb.

Dabei führte der „Architekt Gottes“ zu Lebzeiten ein ausgesprochen sterbliches Leben; er galt als Einzelgänger und Asket. Schon als Bub konnte er wegen einer Rheumaerkrankung kaum mit anderen Kindern spielen und verbrachte viel Zeit in der Natur – eine Liebe, die sich später in seiner Architektur niederschlagen sollte.

Die letzten vierzehn Jahre seines Lebens wohnte der bekannte Architekt in einer Ein-Zimmer-Wohnung in unmittelbarer Nähe zur Sagrada Familia und verbrachte jeden Tag auf der Baustelle. Bis er eines Tages von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Zu diesem Zeitpunkt war Gaudí verwahrlost, abgemagert und trug keinen Ausweis bei sich, also hielten ihn die Sanitäter für einen Obdachlosen und versorgten ihn nicht. Am 10. Juni 1926 verstarb er in einem Armenspital. Zur anschließenden Trauerfeier sollen 30.000 Menschen gekommen sein.

Höchste Kirche der Welt

Sein Lebenswerk, die Sagrada Familia, entfaltet sich noch heute. Fertiggestellt sind bisher nur die berühmte Geburtsfassade, die mit ihrem Bienennest-artigen Äußeren das Leben Jesus Christus’ symbolisieren soll, die gegenüberliegende Passionsfassade, die mit ihren harten Kanten für dessen Leidensweg steht, und der Innenraum; von Glasfenstern ständig in buntes Licht getaucht.