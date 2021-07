Antoni Gaudí: Verrückt und genial

Als Mitbegründer des Modernisme galt er einst als Anarchist der Baukunst. Neben der Biografie und dem Frühwerk des Architekten – der Surrealist Dalí sagte: "Ich und Gaudí – wir sind beide Genies!" – werden seine bekanntesten Bauwerke in Videos, Bauplänen und Modellen vorgestellt: die Casa Batlló, das auffällig gewellte und auch sonst an ästhetischen Einfällen reiche Gebäude am Passeig de Gràcia, den Champs-Elysées von Barcelona, die als "La Pedrera" ("Der Steinbruch") verspottete Casa Milà, die Kirche der Colònia Güell, Park Güell und Sagrada Família. In der grandiosen Kirche, in der eine steinerne Zypresse mit Tauben im Geäst wächst, liegt Gaudí begraben. 1882 wurde der Grundstein der Kathedrale gelegt – vollendet wurde sie nie.

Ein Pedant soll Gaudí gewesen sein. So wird dem Katalanen nachgesagt, er habe für eine möglichst plastische Darstellung der "Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten" einen Esel an Gurten aufhängen lassen, um ungestört einen Gipsabdruck des Tieres machen zu können.

Liebe zum Detail kostet Zeit. Von der Kirche, die aus der Ferne aussieht, als hätten Kinder sie beim Spielen am Strand aus nassem Sand getropft, waren bei Gaudís Tod 1926 nur die Ostfassade mit vier Türmen und die Krypta vollendet. Und sie gleicht heute immer noch einer Baustelle: groß, beeindruckend und ständig von Gerüsten ummantelt.

