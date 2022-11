Der erste Protest-Teilnehmer im Iran soll hingerichtet werden

Auf dem in sozialen Medien verbreiteten Bild hat er eine Augenbinde auf dem Gesicht und sein offenbar gebrochener Arm wird dürftig von einem zusammengeknoteten Band festgehalten. Majidreza Rahnavard wurde im Rahmen der Aufstände gegen das Mullah-Regime in der Stadt Mashhad festgenommen und soll unbestätigten Berichten in den sozialen Medien zufolge an diesem Wochenende durch Erhängung an einem Kran in seiner Nachbarschaft exekutiert werden - möglicherweise schon morgen, Samstag.