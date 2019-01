"Offene Rechnungen" - Salvini wettert gegen Frankreich

Aus den „Cousins jenseits der Alpen“, wie Franzosen in Italien liebevoll genannt werden, versuchen die beiden Vize-Premiers „Feinde“ zu machen. Seit Wochen scheinen sich Lega-Innenminister Matteo Salvini und Fünf Sterne-Arbeitsminister Luigi Di Maio gegen die „Grande Nation“ und vor allem Präsident Emmanuel Macron verschworen zu haben.

Jüngstes Beispiel lieferte das Flüchtlingsdrama, das sich am Wochenende vor der libyschen Küste abspielte. 160 Menschen waren auf der Mittelmeer-Überfahrt in Seenot geraten. Nach langem Warten und Drängen des italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte wurden sie doch noch von der libyschen Küstenwache gerettet. Während Innenminister Matteo Salvini weiter hart bleibt und keine NGO-Schiffe mehr nach Italien lässt, hat sein Koalitionspartner einen neuen Sündenbock in der Flüchtlingsfrage gefunden: Frankreichs Präsident Macron, als „ Ausnützer Afrikas“.

Kolonialherren

Vize-Premier Luigi di Maio setzte zum Angriff an: „Heute werden so viele Afrikaner in die Migration getrieben, weil (...) vor allem Frankreich nie aufgehört hat, Dutzende afrikanische Länder zu kolonisieren.“ Er rief die EU zur Verhängung von Sanktionen gegen Frankreich und andere Länder auf, die Afrika „verarmen“. Kritiker erinnern Di Maio daran, im Geschichtsunterricht „nicht aufgepasst zu haben“. Denn Italien hatte selbst Kolonien in Afrika – von Libyen bis Italienisch-Ostafrika ( Eritrea, Italienisch-Somaliland, Äthiopien).

Salvini liefert bei der Frankreich-Kritik Rückendeckung. Und wählt dabei die Terrorismus-Front: „ Mit Frankreich habe ich ein paar offene Rechnungen, weil dort seit zu vielen Jahren Terroristen, Mörder und Kriminelle, die aus Italien geflohen sind, untergetaucht sind.“ Macrons absolute Loyalität gegenüber Brüssel ist für Salvini seit Langem ein rotes Tuch.