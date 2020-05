Der arabische Frühling mit weiblichem Gesicht

Es sind Mütter, Töchter, Ehefrauen, Studentinnen, Pensionistinnen – und auch Männer sind dabei: Unter dem Titel "The Uprising of Women in the Arab World" wehren sich Frauen mittels einer Netz-Kampagne gegen Unterdrückung und verlangen soziale Gerechtigkeit. Auf Initiative von fünf Frauen – sie halten sich im Hintergrund – posten Unterstützerinnen in sozialen Netzwerken, allen voran auf Facebook, Fotos von sich. Das Besondere daran: Viele der Frauen verdecken mit den Schildern, auf denen ihre Botschaften stehen, ihr eigenes Gesicht – und weisen mit dem Schild zeitgleich darauf hin, dass sie ein Ende der Verschleierung und Gesichtslosigkeit fordern.

Die Kampagne hat seit ihrem Start in diesem Oktober eine Menge Menschen dazu bewegt, mitzumachen. Die geposteten Fotos gehen in die Tausende, die Anzahl jener, denen die Facebook-Seite gefällt, liegt bei mehr als 60.000. Und die Aussagen sind immer ähnlich: Ein saudisches Mädchen meint, sie sei bei der Kampagne dabei, weil „sie kein Foto ihres eigenen Gesichts machen darf“. „Betrachtet unsere Hirne, nicht unsere Körper“, taucht wie ein geflügeltes Wort dutzende Male auf der Seite auf. Auch Religion ist klarerweise Thema: „Der Islam ist meine Würde“, so ein Mädchen aus dem Sudan – „ich akzeptiere es nicht, im Namen des Islam verletzt oder vergewaltigt zu werden.“