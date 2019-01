Demokraten rüsten gegen Trump auf

Auch wenn es noch 22 Monate hin ist: Kommendes Jahr, im November 2020, wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Oder der alte wiedergewählt. Damit Letzteres nicht passiert, rüsten die Demokraten gegen Donald Trump auf. Im neugewählten Repräsentantenhaus übernimmt am Donnerstag die prononcierte Trump-Gegnerin Nancy Pelosi (78) die Funktion des „Speakers“ und wird zur mächtigsten Frau im Land; im Haushaltsstreit wollen die Demokraten schon in der ersten Sitzung ein Haushaltsgesetz verabschieden, dem Trump eine Absage erteilt, weil es nicht die Finanzierung einer Mauer zu Mexiko enthält; und die streitbare Senatorin Elizabeth Warren (69) hat das Rennen um die Präsidentschaft eröffnet: Die Demokratin kündigte die Gründung eines Sondierungskomitees an, das ihre Chancen bei der Wahl erkunden soll. Das gilt als erster großer Schritt hin zur offiziellen Präsidentschaftskandidatur.