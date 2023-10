Debatte in Deutschland über Unterstützung für Palästinenser

Infolge des Großangriffs militanter Palästinenserorganisationen auf Israel ist in Deutschland die Debatte über staatliche Unterstützung für die palästinensischen Gebiete entbrannt. Zugesagte Zahlungen in Millionenhöhe müssten "nun sofort eingestellt werden", erklärte CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter am Samstag. Finanzminister Christian Lindner (FDP) forderte eine Entscheidung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Der Linke Gregor Gysi verteidigte die Hilfen.

Kiesewetter sprach von zugesagten Hilfsgelder in Höhe von über 340 Millionen Euro. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas habe sich auf die Seite der radikal-islamischen Hamas gestellt, daher dürfe dieses Geld nicht fließen, forderte der CDU-Politiker.

"Mit deutschem Steuergeld darf Terrorismus und Antisemitismus nicht finanziert werden", erklärte auch der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck. Er sprach sich aber nicht für die Einstellung der Zahlungen, sondern für schärfere Bedingungen und Kontrollen aus. "Hier braucht es beim Bundeshaushalt 2024 klare Beschlüsse von Haushaltsausschuss und Bundestag."

50 Millionen Euro pro Jahr

Deutschland ist nach Angaben seines Entwicklungsministeriums "einer der größten Geber in den Palästinensischen Gebieten". Direkte Hilfen fließen demnach jährlich in Höhe von rund 50 Millionen Euro. Hinzu kommen Gelder für Projekte etwa von UNO- und Nichtregierungsorganisationen. Das Ministerium betont, dass jegliche Hilfe für die Palästinensischen Gebieten "projektbezogen" erfolgt. "Eine direkte Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde findet nicht statt."

Die Hamas hatte am Samstagmorgen tausende Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert und war zudem mit Kämpfern an verschiedenen Stellen auf israelisches Gebiet eingedrungen. Die Bewaffneten töteten auch Zivilisten und nahmen eine unbekannte Anzahl von Menschen als Geiseln - sowohl Soldaten als auch Zivilisten.