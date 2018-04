Türkei-Deal: EU-Nettozahler lehnen Zahlungen vorerst ab

Kein Geld mehr für den Türkei-Flüchtlingsdeal – das ist die Devise der EU-Nettozahler. In einem Brief an die EU-Kommission fordern Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland, dass die zweite Tranche von drei Milliarden Euro an Ankara vollständig aus dem EU-Haushalt bezahlt wird. Das lehnt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ab.

Worum geht es dabei? Im März 2016, als der Türkei-Deal geschlossen wurde, haben die EU-Regierungen mit Ankara vereinbart, zunächst drei Milliarden als Unterstützung für syrische Kriegsflüchtlinge zu zahlen (bis zu drei Millionen Flüchtlinge sollen in der Türkei leben) . Eine zweite Tranche wurde versprochen. Zu einem Drittel kam die EU-Kommission für die Summe auf, zu zwei Drittel die Mitgliedsländer je nach Größe, Einwohnerzahl und Wirtschaftsleistung (auf Österreich entfielen rund 2,3 Prozent) . Deutschland zahlte den Löwenanteil. Jetzt will Ankara die zweite Tranche von drei Milliarden. Die Nettozahler legen sich aber quer.

Wie der KURIER aus EU-Kreisen erfuhr, wird eine Kompromissformel gesucht, wer wie viel bezahlt. Bei dem Druck, den die Türkei auf die EU ausübt, geht es ihr in erster Linie um Machtstreben und Drohgebärden. Dreht die EU den Geldhahn zu, kippt der Deal, die Türkei könnte dann wieder Flüchtlinge auf den Weg nach Europa schicken.

Die Nettozahler sehen in dem Türkei-Deal noch ein anderes Problem: Von der ersten Tranche sind erst knapp die Hälfte der Gelder für konkrete Hilfsprojekte vergeben worden. Das Prinzip des Deals ist, die Mittel an seriöse Projektpartner zu vergeben und die Mittel nicht direkt türkischen Behörden zu überweisen, was Ankara natürlich gerne hätte.

Von der deutschen Bundesregierung gab es auf Anfrage bis zu Redaktionsschluss noch keinen Kommentar zur Causa. Für die flüchtlingspolitische Sprecherin vom Bündnis 90/Die Grünen, Luise Amtsberg, ist ohnehin nicht die Hauptproblematik, wer wie viel zahlt. Es stellen sich noch ganz andere Fragen: "Das Ziel, die Türkei bei der Aufnahme, Versorgung und Integration von Geflüchteten aus dem syrischen Bürgerkrieg zu unterstützen, hat der Deal klar verfehlt. Über 400.000 syrische Flüchtlingskinder werden in der Türkei nicht beschult. Durch die derzeitige Innenpolitik Erdogans und die türkische Militäroffensive in Syrien produziert die Türkei täglich neue Flüchtlinge. Statt finanzieller Flickschusterei ist es höchste Zeit, den bestehenden Deal aufzukündigen, die Zusammenarbeit mit der Türkei neu auszurichten und ein krisenfestes gemeinsames europäisches Asylsystem zu schaffen, das Flüchtlinge wirklich unterstützt.“