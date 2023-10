Flüchtlinge aus der Ukraine wurden in diese Zahlen nicht miteingerechnet. Im Juni 2023 waren etwa 4,7 Millionen Menschen aus der Ukraine in OECD-Ländern registriert, die meisten davon in Deutschland, Polen und in den USA. Estland, Litauen und Tschechien haben die höchste Zahl an ukrainischen Flüchtlingen im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsanzahl aufgenommen.

Familiennachzug und Arbeitsmigration

Die Bereiche mit den höchsten Zuwachszahlen sind laut der Studie Familiennachzug (40 Prozent) und Arbeitsmigration. Letztere teilt sich in geplante Arbeitsmigration und Migration im Rahmen von Freizügigkeitsregelungen aus, wobei beide Bereiche für etwa 21 Prozent der dauerhaften Niederlassungen verantwortlich sind. Dauerhafte Niederlassung aus humanitären Gründen wurde etwa 11 Prozent der neuen Einwohner in den OECD-Ländern gewährt.