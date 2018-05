Das Populisten-Duo gegen die EU und alle Vernunft

Ein Jurist soll Italiens neuer Premier werden, Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Mann Luigi Di Maio sind startbereit. Montagabend sollten sie die Zustimmung von Staatspräsident Sergio Mattarella, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, erhalten. Nach elfwöchigem Verhandlungsmarathon hat die politische Hängepartie in Italien also voraussichtlich ein Ende.

Laut Indiskretionen, die vorab aus dem Quirinalspalast kamen, dürfte Matarella Giuseppe Conte offiziell als Premier bestätigen. Der 54-jährige Jurist aus Apulien gilt als Newcomer auf dem politischen Parkett. Der Rechtsanwalt lehrt Privatrecht in Florenz und an der römischen Privatuniversität Luiss und war zuvor an internationalen Universitäten tätig. Sein jüngstes Buch befasst sich mit dem „Schutz der fundamentalen Rechte und Freiheiten“.

Der Süditaliener ist Mitglied der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Früher hingegen wählte er laut eigener Angabe links. Doch diese ideologischen Schablonen aus dem 20. Jahrhundert, so meinte er, seien überholt. In Wien lernte der Vater eines Sohnes Deutsch.

Die Verhandlungsrunden waren so zäh, dass sich Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Spitzenmann Luigi Di Maio erst 70 Tage nach der Wahl auf ein gemeinsames Programm, eine Ministerliste und einen Premier einigen konnten. Salvini kann es kaum erwarten und betont: „Wir sind startbereit.“

Vor allem bei der Premier-Wahl setze man laut Salvini auf einen „ausgewogenen Kandidaten“. Landesweit machten die beiden Koalitionspartner in den vergangenen Tagen für das geplante Regierungsprogramm Stimmung. Die Lega startete symbolisch eine informelle Mitgliederbefragung. Dabei wurden in verschiedenen Städten 1000 Stände aufgebaut, an denen Stimmzettel mit den wichtigsten Programmpunkten ausgelegt waren. Die Fünf Sterne hatten ihre Mitglieder online befragt. Dabei hatten mehr als 90 Prozent dem Programm zugestimmt.