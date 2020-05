Das Massaker von Capaci

Giovanni Falcone war für die Cosa Nostra eine derart große Gefahr, dass man "auf Nummer sicher" gehen wollte. Falcone hatte seit Beginn der 1980er im sizilianischen Palermo eine Sonderkommission zur Mafia-Bekämpfung organisiert. Ab 1986 waren unter seiner Regie mehr als 400 Mafiosi angeklagt und viele in einem Mammutprozess verurteilt worden. Hierfür war sogar eigens ein Raketen- und Bombensicherer Gerichtssaal erbaut worden. Knappe sechs Jahre später setzten mehr als 500 Kilogramm Sprengstoff Giovanni Falcones Bemühungen Italien vom "Geschwür" der Mafia zu befreien ein abruptes Ende.



Falcone war mit seiner Frau Francesca Morvillo, einer Richterin am Jugendgerichtshof, und drei Leibwächtern am Weg vom Flughafen Palermo in sein Wochenendhaus, als nahe dem Ort Capaci ein Stück der Autobahn A29 mitsamt den fünf Personen herausgesprengt wurde. Der Sprengstoff war in einem Drainagerohr platziert worden.



Italien war in Folge des Attentats geschockt, zumal Falcones Ankunft am Flughafen in Palermo eigentlich "Top Secret" war und somit jemand aus "höchsten Kreisen" der Mafia Informationen zugespielt haben musste. Erst 1996 wurde Mafioso Giovanni Brusca als vermeintlicher Drahtzieher zu lebenslanger Haft verurteilt - vermutlicher Auftraggeber war aber wohl, der zur Tatzeit untergetauchte "Boss der Bosse", Totò Riina.