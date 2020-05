Das Virus kehrt nach Wuhan zurück - und seine Spur führt in ein Labor

Auch die politisch brisante Debatte über die Herkunft des Virus und dessen Entstehung flammt wieder auf. Zuletzt hatte ja US-Außenminister Mike Pompeo davon gesprochen, dass es „schwerwiegende Hinweise“ für einen Ursprung des Virus in einem Labor in Wuhan gebe. Pompeo war dafür nicht nur von den Chinesen, sondern auch von Anthony Fauci, dem Chefvirologen der US-Regierung, kritisiert worden.

"Die Arbeit eines Profis"

Doch auch in der Fachwelt tauchen vermehrt Stimmen auf, die zumindest Zweifel an der behaupteten natürlichen Herkunft des Virus – also von Fledermäusen – äußern. So erweckte ein Auftritt des französischen Medizin-Nobelpreisträgers Luc Montagnier vor Kurzem internationale Aufmerksamkeit. Darin erklärte der Mitentdecker des HI-Virus, dass die Struktur des Virus eindeutig Merkmale menschlicher Manipulation in sich trage: „Es ist die Arbeit eines Profis, eines Molekularbiologen, wie die gute Arbeit eines Uhrmachers.“

So seien Teile des HIV-Erbguts in dem neuartigen Corona-Virus zu finden, das könne nicht auf natürlichem Wege geschehen sein.

Experimente in Wuhan

Montagniers Kommentar stieß zwar auf offene Kritik von vielen seiner Kollegen, doch gänzlich ausschließen wollten auch diese Forscher die Herkunft aus einem Labor nicht. Tatsächlich haben chinesische und US-Forscher über Jahre gemeinsam derartige genetische Manipulationen an Coronaviren durchgeführt, wie die Zeitschrift Furche kürzlich ausführlich darstellte. Eines der Hochsicherheits-Labors für diese Experimente, die in der Fachwelt laute Proteste wegen ihrer Gefährlichkeit hervorriefen, war in Wuhan.