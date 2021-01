Dänemark streitet über Kinderserie mit Riesenpenis-Mann: Darf das denn sein?

Er sieht eigentlich nicht aus wie ein Superheld, der kleine Mann im rot-weiß-rot gestreiften Overall. Dabei hat das Knetmännchen, das seit Samstag im öffentlichen Fernsehen in Dänemark zu sehen ist, eine ganz spezielle Fähigkeit. John Dillermand – frei übersetzt in etwa Johann Pimmelmann – hat einen überlangen Penis, ebenso rot-weiß-rot gestreift, und mit dem macht er Dinge, die spektakulär sind. Er heizt den Grill an und verbrennt sich, stiehlt Kindern eine Eistüte oder führt Hunde Gassi.

Ist das zum Lachen? Oder eher zum Kopfschütteln, wie viele Eltern und auch manche Experten in Dänemark meinen?

Seit der ersten Folge ist die Debatte dort höchst polarisiert. „Ist das wirklich die Botschaft, die wir Kindern inmitten der Me-too-Bewegung senden wollen?“, fragt etwa die bekannte Autorin Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Christian Groes, Genderforscher in Roskilde, sieht nur patriarchale Ideen propagiert. „So wird die Umkleidekabinen-Kultur normalisiert, die immer als Entschuldigung für schlechtes Verhalten von Männern diente.“