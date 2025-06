Seedrohnen als Waffe gegen Putins hybride Kriegsführung gegen Europa

Denn die hat ihren Sitz in Kalifornien. Und da setzt die Kritik an: Nachdem US-Präsident Donald Trump unverhohlen damit droht, sich das zu Dänemark gehörende Grönland einzuverleiben, haben die Spannungen zwischen Kopenhagen und Washington massiv zugenommen.

Sie pflügen sich ganz alleine durch die raue Baltischen See , auch Ostsee genannt. Und ihr Antrieb ist hybrid – je nach Wetterlage wird von Diesel auf Wind oder solar umgeschaltet. Dänemark setzt künftig unbemannte Drohnenschiffe ein, vor allem, um die Unterwasser-Infrastruktur vor russischen Attacken besser schützen zu können. Das Anliegen ist unbestritten, nicht so aber die Lieferfirma der Geräte.

Darunter versteht man Schiffe, die unter einer x-beliebigen Flagge die Meere durchkreuzen, in Wahrheit aber im Dienst von Kremlchef Wladimir Putin stehen, um illegal Öl zu exportieren und/oder auch Sabotageakte gegen kritische europäische Infrastruktur zu lancieren.

Vorrangig geht es darum, zu verhindern, dass Russland zugeschriebene Sabotage-Akte auf dem Meeresgrund erneut stattfinden können. Mehrmals wurden zuletzt etwa Internet-Kabel gekappt. Verantwortlich dafür werden Kähne der so genannten russischen „Schattenflotte“ gemacht.

Zunächst will Dänemark vier dieser Seedrohnen, die bis zu einem Jahr selbstständig operieren können, in der Baltischen See testen. Für eine lückenlose Überwachung der gesamten Meeresfläche zwischen Finnland, Schweden, Dänemark, Polen und eben dem Baltikum werden zehn bis zwanzig dieser unbemannten Überwachungsgeräte benötigt.