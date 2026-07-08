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Ausland

Cum-Ex-Skandal in Deutschland: Kronzeuge kommt nicht ins Gefängnis

Das Urteil ist rechtskräftig.
08.07.2026, 16:10

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Cum-Ex trial against the former boss of Warburg Bank Christian Olearius, in Bonn

Eine der treibenden Kräfte der Cum-Ex-Steuerhinterziehung in Deutschland, der Anwalt Kai-Uwe Steck, kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. 

Nachdem das Bonner Landgericht ihn bereits im vergangenen Jahr zu einer Strafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt hatte, bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) dieses Strafmaß nun und begründete das mit Stecks besonderer Rolle als Kronzeuge der Strafverfolgungsbehörden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Ermittlungen wegen Cum-Ex-Geschäften ausgeweitet
Gericht
Agenturen, jde  | 

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