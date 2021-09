CSU-Parteitag: Hoffnung auf Trendwende in letzter Minute

Jubel gegen die Lethargie

Der CSU-Parteitag war aber nicht nur eine Übung, um die Lethargie bei vielen Mitglieder an der verunsicherten Basis zu brechen und doch noch eine Trendwende in den verbleibenden zwei Wochen vor der Wahl zu schaffen. Es ging dem CSU-Chef in Nürnberg auch darum, auf keinen Fall den Schwarzen Peter für eine etwaige Niederlage am 26. September zugeschoben zu bekommen. Umfragen zufolge droht die CSU in Bayern unter 30 Prozent zu landen - das schadet auch Söder.

"Für alle Journalisten zum Mitschreiben: Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz", hatte Söder in seiner Rede gerufen. Damit wollte er die Irritationen ausräumen, für die er und CSU-Generalsekretär Markus Blume immer wieder mit Andeutungen gesorgt hatten, ob Laschet denn der Richtige sei - zuletzt noch am Donnerstag. Nach dem umjubelten Laschet-Auftritt am Samstag soll damit Schluss sein - zumindest bis zum 26. September, wenn klar wird, ob der CDU-Chef geliefert hat oder nicht.