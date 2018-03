CSU in Islam-Debatte gegen Merkel: "Multikulti ist gescheitert"

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Ursula von der Leyen merkte in der Bild am Sonntag an, Religionsfreiheit sei ein Grundrecht, und woran man glaube sei Privatsache. Religionsgemeinschaften in Deutschland müssten sich aber zur Verfassung bekennen "und unsere Regeln des Zusammenlebens befolgen", betonte die Verteidigungsministerin. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der "Bild am Sonntag", wenn Seehofer weiter einen Kurs der Spaltung führe und sich gegen die Politik der Kanzlerin stelle, könne die Antwort nur sein: "Er gehört nicht in dieses Kabinett."

Der Zentralrat der Muslime rief alle Seiten zur Mäßigung auf. "Man könnte glauben, die Islamfrage ist unser wichtigstes Thema. Das finde ich peinlich", sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek. Im Ausland schüttele man inzwischen entgeistert den Kopf. SPD-Vize Malu Dreyer appellierte im "Tagesspiegel" (Montagausgabe) an Seehofer sowie an den durch Hartz-IV-Äußerungen in die Kritik geratenen Gesundheitsminister Jens Spahn, sich auf die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zu konzentrieren. In der Islam-Debatte warf sie der CSU Populismus vor.