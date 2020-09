Covid und Waldbrände in Kalifornien: „Keine Luft zum Atmen“

Die Steirerin aus Judenburg wanderte 1989 nach New York aus, behielt aber immer ihren österreichischen Pass. Mit ihrem Ehemann, einem Psychiater, zog die Mutter zweier Buben (12 und 15) später nach Kalifornien.

„Brände sind wir gewöhnt, aber so schlimm wie heuer war es noch nie. Seit Mitte August brennt es hier, dabei beginnt die Saison eigentlich erst im Herbst.“ Die giftige Luft liegt mittlerweile über der gesamten Westküste der USA, über Kalifornien, Oregon und Washington. In Oregon sind in den vergangenen zehn Jahren 500.000 Hektar Land verbrannt – heuer waren es in nur einer Woche eine Million Hektar.

„Am meisten leiden die Kinder“, sagt Renate Felsner, die derzeit keine Angst haben muss, dass ihr Haus abbrennt. Seit März sind sie im Homeschooling, und seit es brennt, sind auch Fußball und Schwimmen gestrichen. „Mein jüngerer Sohn musste sich schon mehrmals übergeben, mein 15-Jähriger hat immer wieder starkes Kopfweh. Ich auch. Wir haben einfach keine Luft zum Atmen.“

Die klinische Psychologin Felsner weiß, dass sie in einer privilegierten Situation ist in ihrem schönen Vorort Granite Bay. Trotz allem. Jedes Kind hat ein Zimmer, seinen Computer und der Ehemann ein großes Büro. Auch als Spitalsarzt wurde er ins Homeoffice verbannt und betreut seine ambulanten Patienten per Videoschaltung zwölf Stunden am Tag.