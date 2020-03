Coronavirus: „Wir ziehen das in Italien jetzt durch“

Ihre Tochter, die heuer maturiert, ist die dritte Woche nicht in der Schule. „Seit gestern unterrichten ihre Lehrer ein paar Stunden am Tag via Skype“, erzählt Steidl. Die Schule habe angefragt, ob alle ein Smartphone oder einen Computer habe, andernfalls hätte sie dafür gesorgt. „Unterrichtsinfos bekommen die Schüler per Whatsapp. Via Skype läuft dann der Unterricht, die Mikrofone sind an, die Schüler können direkt antworten, Fragen stellen oder Texte vorlesen.“

Der Unterricht sei für Lehrer und Schüler freiwillig, aber alle 27 Kids der Maturaklasse hätten mitgemacht. Sie sind froh, dass sie wieder in Kontakt miteinander sind - und das sie wieder etwas für die Matura lernen können. Mitte Juni wäre der reguläre Termin für die schriftliche Zentralmatura in ganz Italien. „Aber darüber redet im Moment niemand. Die Regierung Conte wird eine Lösung dafür finden. Zu Gunsten der Schüler. Jetzt hat sie Wichtigeres zu“, sagt Steidl.

Vertrauen in Regierung

Sie vertraue der Regierung und allen Verantwortlichen, denen man allesamt ansehe, „dass sie seit zwei Wochen kaum geschlafen haben. Ich ziehe den Hut vor ihnen.“

Jetzt sei wichtig, „die Schnelligkeit der Krankheit einzubremsen“, betont Steidl, „und ich trage meinen Teil dazu bei“.