Coronavirus: Maturaprüfung in Italien mit besonderen Regeln

"Die Maturaprüfung 2020 erfolgt nach einem schwierigen Notstand. Diese Maturaprüfung ist für euch eine Brücke in die Zukunft. Italien braucht Menschen, die ihren Leidenschaften folgen. Ich hoffe, dass sich all eure Träume erfüllen", schrieb Bildungsministerin Lucia Azzolina den Maturanten auf Facebook.

Die italienische Regierung ist in die Kritik geraten, weil die Schulen nach Ausbruch der Pandemie in Italien am 5. März geschlossen wurden und voraussichtlich bis Mitte September nicht mehr öffnen werden.