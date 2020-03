Coronavirus: "Maßnahmen könnten zu Lebensmittelknappheit führen"

„Diese Maßnahmen verschlimmern die Situation“, warnt Torrero, der außerdem Lebensmittelpreise in näherer Zukunft steigen sieht – sollten die Regierungen nicht reagieren.

Versorgung derzeit gesichert

Momentan ist die Lebensmittelversorgung in den meisten Staaten gesichert. Allerdings könnten in den kommenden Wochen Probleme entstehen, so der Ökonom. Er spielt auch auf fehlende erfahrene Erntehelfer an – ein Problem, das auch in Österreich in der Corona-Krise bekannt ist.