Coronavirus: Kanadas Premierminister Trudeau in Quarantäne

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich freiwillig in Quarantäne begeben, da seine Frau Sophie grippeähnliche Symptome zeige und auf das Coronavirus getestet wurde. Das gab das Büro des Premierministers am Donnerstagabend bekannt. Trudeau selbst zeige allerdings keinerlei Symptome. Er wolle so lange in Quarantäne bleiben, bis Sophies Ergebnisse vorliegen.

"Seit dem Ausbrechen von COVID-19 haben wir alle Kanadier dazu aufgerufen, den Anweisungen des medzinischen Personals folge zu leisten und alle notwendigen Manahmen zur eigenen Sicherheit zu treffen. Das ist es auch, was der Premierminister und seine Familie tun", heißt es in der Aussendung.

In Kanada ist bisher eine Person an der Coronavirus-Erkrankung verstorben, weitere 103 sind infiziert.